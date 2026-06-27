Министр труда РФ Котяков высоко оценил кадровый потенциал Новосибирской области

Глава Минтруда Антон Котяков посетил Новосибирск в рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков высоко оценил работу Новосибирской области по подготовке кадров для технологического развития страны. Этот вопрос обсудили на федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства, в котором также принял участие губернатор Андрей Травников.

По словам Антона Котякова, сегодня наиболее востребованы специалисты в сферах машиностроения, химических технологий, ядерной энергетики и транспорта. Для их подготовки используются разные механизмы, включая целевое обучение, в котором уже участвуют более 12,5 тысячи работодателей по всей стране. Всероссийская ярмарка трудоустройства, отметил министр, помогает работодателям находить будущих сотрудников, а соискателям — работу.

Андрей Травников рассказал, что Новосибирская область несколько лет добивалась увеличения бюджетных мест на инженерных и естественно-научных специальностях. За последние пять лет в системе среднего профессионального образования региона ежегодно добавляли по три тысячи бюджетных мест. Сейчас 55% таких мест приходится на инженерное дело, технологии и технические науки.

По итогам 2023–2024 годов благодаря системной работе в Новосибирской области на предприятия обрабатывающей промышленности трудоустроили около 11 тысяч человек, еще около тысячи специалистов нашли работу в IT-сфере.

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