В Новосибирске за 229 тысяч рублей продают фарфоровую статуэтку льва

Фигурку из черного матового фарфора оценили почти в четверть миллиона рублей Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Новосибирске выставили на продажу фарфоровую статуэтку льва за 229 тысяч рублей. Соответствующее объявление появилось на одной из интернет-площадок.

Продавец предлагает статуэтку «Величественный лев». Изделие выполнено из черного матового фарфора. По словам автора объявления, лев символизирует силу, благородство и мужество, а статуэтка может стать подарком для мужчины.

Высота изделия составляет 43 сантиметра, размер основания — около 35 сантиметров. Стоимость необычного предмета интерьера — 229 тысяч рублей.

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