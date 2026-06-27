В Новосибирском военном институте Росгвардии прошел 50-й выпуск курсантов

Мероприятие традиционно объединяет выпускников, преподавателей и командование учебного заведения Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске состоялась торжественная церемония юбилейного 50-го выпуска курсантов Новосибирский военный институт войск национальной гвардии РФ.

Выпуск прошел в торжественной обстановке на территории учебного заведения. Курсанты получили документы об окончании обучения и попрощались с учебным подразделением, в котором проходили подготовку к службе в войсках национальной гвардии.

Юбилейный выпуск стал знаковым для института: он прошел в год 50-й церемонии выпуска курсантов.

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