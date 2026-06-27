В Новосибирске спасатели освободили женщину с зажатым в швабре пальцем

В Новосибирске спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы помогли женщине, палец которой оказался зажат в механизме швабры. Происшествие случилось на улице Сухарной. Об этом пишет МАСС.
Женщина не смогла самостоятельно освободить палец и обратилась за помощью к спасателям.
Прибывшие на место сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы с помощью слесарного инструмента перекусили металлический элемент конструкции и освободили пострадавшую.
После освобождения медицинская помощь женщине не потребовалась.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru