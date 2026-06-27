В Новосибирске спасатели освободили женщину с зажатым в швабре пальцем

Пострадавшая не смогла самостоятельно выбраться из механизма бытового инвентаря. Фото: МАСС.

В Новосибирске спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы помогли женщине, палец которой оказался зажат в механизме швабры. Происшествие случилось на улице Сухарной. Об этом пишет МАСС.

Женщина не смогла самостоятельно освободить палец и обратилась за помощью к спасателям.

Спасатели вызволили женщину из «ловушки» швабры

Прибывшие на место сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы с помощью слесарного инструмента перекусили металлический элемент конструкции и освободили пострадавшую.

После освобождения медицинская помощь женщине не потребовалась.

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