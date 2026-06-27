На Новосибирском водохранилище парень получил травму после прыжка в воду

Пострадавшего с повреждением головы и признаками потери чувствительности конечностей доставили в больницу. Фото: МАСС.

На Новосибирском водохранилище на Галичном пляже 24-летний молодой человек получил серьезные травмы после прыжка в воду с парапета. Пострадавший был госпитализирован. Об этом пишет МАСС.

По данным спасательных служб, мужчина прыгнул в воду и получил тяжелую открытую травму головы. После происшествия он также не чувствовал рук и ног.

На место оперативно прибыли матросы-спасатели и сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы. Они оказали пострадавшему первую помощь и контролировали его состояние до приезда скорой медицинской бригады. Мужчина был транспортирован на жестком щите и передан врачам.

Обстоятельства и точные причины состояния пострадавшего устанавливаются в медицинском учреждении.

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