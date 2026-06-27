Тополиный пух назвали сезонной угрозой пожаров в Новосибирске

В случае возгорания необходимо незамедлительно звонить по телефонам 101 или 112 Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В летний период в Новосибирске и области тополиный пух становится одной из причин возгораний из-за высокой горючести и легкого воспламенения от искры. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Специалисты напоминают, что сухой пух быстро загорается и может распространять огонь по дворам, тротуарам и придомовым территориям. Особенно опасны скопления пуха вблизи жилых домов и хозяйственных построек.

Жителям частного сектора рекомендуют регулярно убирать придомовые территории, смывать пух водой и сметать его в кучи. Коммунальным службам и управляющим компаниям советуют организовать ежедневную уборку и проливку мест скопления пуха во дворах и на улицах.

Также граждан просят не допускать поджигания пуха детьми и подростками, не разводить костры и не сжигать мусор, а при проведении сварочных работ соблюдать повышенные меры пожарной безопасности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX