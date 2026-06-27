Водолазы обнаружили тело мужчины на реке Обь в Новосибирске

Мужчина утонул во время купания в районе улицы Плотинной Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы обнаружили и подняли тело мужчины из реки Обь. Происшествие произошло в районе дома №10 по улице Плотинной. Об этом сообщает пресс-служба МАСС Новосибирска.

По предварительным данным, 47-летний мужчина купался в реке и при возвращении к берегу утонул.

Для поиска использовали эхолот и водолазное оборудование. Тело было обнаружено под водой и поднято на поверхность. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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