В Новосибирской области во время рейдов проверили более 250 иностранцев

Двух иностранцев привлекли к ответственности с последующим выдворением из России Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области сотрудники полиции и Росгвардии провели рейды по выявлению нарушений миграционного законодательства. Во время проверок правоохранители обследовали торгово-распределительный центр и торговое предприятие. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Новосибирской области.

Оперативно-профилактические мероприятия провели сотрудники Центра по противодействию экстремизму, Управления по вопросам миграции, уголовного розыска, подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД при силовой поддержке Росгвардии.

В торгово-распределительном центре, расположенном в Новосибирском районе, правоохранители проверили 197 иностранных граждан. Еще 54 человека проверили в торговом предприятии на улице Хилокской.

По итогам рейдов в отношении двух иностранных граждан составили административные протоколы по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ за нарушение режима пребывания в России. Суд принял решение об их выдворении за пределы страны.

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