Пять спецназовцев получили краповые береты после испытаний под Новосибирском

Финальный этап квалификационных испытаний прошли военнослужащие спецподразделений Росгвардии Сибири. Фото: Росгвардия Сибири.

В Новосибирской области завершились квалификационные испытания на право ношения крапового берета среди военнослужащих спецподразделений Росгвардии. Из 30 кандидатов все этапы успешно преодолели только пять человек. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Испытания проходили на базе учебного центра Новосибирского военного института Росгвардии в Искитиме. Перед финалом военнослужащие сдавали нормативы по физической, огневой, инженерной и медицинской подготовке, а также по военной топографии и связи. Из 32 участников к заключительному этапу допустили 30.

В финальный день спецназовцы в полной экипировке совершили 12-километровый марш-бросок по пересеченной местности, преодолели штурмовую полосу, выполнили упражнения по огневой подготовке и действиям при штурме здания, а также сдали комплекс специальных упражнений. Завершились испытания 12-минутным рукопашным боем с кандидатами и инструкторами — обладателями краповых беретов.

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