В Карасукском районе до конца года завершат реконструкцию 5,4 км трассы К-01

На участке уже выполнены подготовительные работы и продолжается устройство дорожного основания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Карасукском районе Новосибирской области продолжается реконструкция участка автомобильной дороги К-01 «992 км а/д "Р-254" – Купино – Карасук». До конца 2026 года планируется обновить 5,44 километра трассы. Об этом сообщает пресс-служба ТУАД Новосибирской области.

Работы ведутся по заказу Территориального управления автомобильных дорог на участке с 231-го по 237-й километр. Подрядчик уже завершил подготовительный этап: расчистил территорию от кустарника, установил временные дорожные знаки, а также выполнил переустройство линии связи и кабеля электроснабжения.

Сейчас дорожники продолжают устройство земляного полотна, готовность которого составляет 60%. Почти завершен монтаж водопропускных труб, продолжается укладка геосинтетического материала и щебеночно-песчаного основания. Также началась укладка нижнего слоя дорожного основания и асфальтобетонного покрытия.

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