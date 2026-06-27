В трех районах Новосибирска снесли незаконные павильоны и хозпостройки

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске продолжается работа по демонтажу незаконно установленных нестационарных объектов. За неделю специалисты убрали два торговых павильона и хозяйственные постройки в трех районах города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.
В Советском и Кировском районах демонтировали и вывезли незаконно размещенные торговые павильоны. Они находились на улицах Гидромонтажной и Комсомольской.
В Заельцовском районе на Мочищенском шоссе специалисты снесли самовольно установленные хозяйственные постройки.
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