В трех районах Новосибирска снесли незаконные павильоны и хозпостройки

Самовольные объекты демонтировали в Советском, Кировском и Заельцовском районах Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске продолжается работа по демонтажу незаконно установленных нестационарных объектов. За неделю специалисты убрали два торговых павильона и хозяйственные постройки в трех районах города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

В Советском и Кировском районах демонтировали и вывезли незаконно размещенные торговые павильоны. Они находились на улицах Гидромонтажной и Комсомольской.

В Заельцовском районе на Мочищенском шоссе специалисты снесли самовольно установленные хозяйственные постройки.

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