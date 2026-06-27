В Новосибирске выставили на продажу тюнингованную «Оку» за 230 тысяч рублей

Малолитражка получила спойлер, литые диски, сабвуфер и электростеклоподъемники Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске выставили на продажу автомобиль ВАЗ-1111 «Ока» 2005 года выпуска за 230 тысяч рублей. Несмотря на то что модель не предназначалась для серьезного тюнинга, владелец заметно доработал машину.

По словам продавца, за четыре года эксплуатации автомобиль получил передний и задний тюнинговые бамперы, спойлер, декоративную «ноздрю» на капоте, электрозеркала, литые диски R13 и новые дверные карты. Также в машине установлены электростеклоподъемники, аудиосистема JVC с сабвуфером под сиденьем, сигнализация с автозапуском и обратной связью. Автомобиль оснащен инжекторным двигателем, а топливный насос перенесен в бак. Продавец утверждает, что машина полностью обслужена и готова к эксплуатации.

ВАЗ-1111 «Ока» — один из самых компактных автомобилей отечественного производства.

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