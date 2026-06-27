Дерматолог Миронова: «Пилинг без солнцезащиты увеличивает риск онкологии»

При неправильном проведении пилинга возможны химические ожоги. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Злоупотребление кислотными пилингами может создать условия для развития рака кожи. Дерматолог Василина Миронова объясняет, что частые агрессивные процедуры вызывают хроническое воспаление, нарушают восстановление клеток и разрушают защитный барьер кожи. Это повышает чувствительность к ультрафиолету, сообщает издание «Абзац».

При неправильном проведении пилинга возможны химические ожоги с покраснением, отеками, пузырями и язвами. Также нередко появляются рубцы, стойкие пигментные пятна и даже атрофия кожи — особенно если процедуру делают не в медицинском учреждении.

Врач подчеркивает, что пилинг должен проводить только квалифицированный специалист с медицинским образованием. Перед процедурой нужна консультация и план восстановления, а в период реабилитации обязательно использовать солнцезащитные средства.

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