Зоопсихолог Волков: «Домашний питомец может погибнуть из-за резкого стресса»

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП
Резкий стресс во время поездок на машине, перелетов или визитов к грумеру может стать причиной гибели домашнего питомца. Зоопсихолог Мирослав Волков объясняет, что хозяева часто ошибочно погружают животных в такие ситуации без подготовки, и те не справляются с шумом, покачиванием и замкнутым пространством, сообщает издание «Абзац».
Чтобы избежать трагедии, приучать питомца нужно постепенно: сначала просто посидеть в машине, потом кататься на короткие дистанции. То же касается клиник — туда стоит ходить без болезненных процедур, чтобы у животного не закреплялся страх. При этом нельзя давать успокоительные без консультации с врачом, иначе можно навредить еще сильнее.
Если питомец паникует, эксперт советует не мучить его, а изменить подход: оставить дома и вызвать специалиста на выезд, убрав саму причину стресса, а не заставлять животное терпеть.
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