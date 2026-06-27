Память отцов-основателей Новосибирска почтили у памятника Тихомирову

Пример первопроходцев вдохновляет на развитие общего дома. Фото: телеграм-канал Максима Кудрявецва

Накануне Дня города в Новосибирске прошла церемония памяти отцов-основателей. Мэр Максим Кудрявцев возложил цветы к памятнику инженеру-путейцу Николаю Тихомирову. Об этом сообщил градоначальник в своем телеграм-канале.

Традиция зародилась в 2010 году вместе с установкой мемориала. Именно Тихомиров и первые жители заложили два символа Новосибирска — первый железнодорожный мост и собор Александра Невского.

Кудрявцев отметил, что основатели города создавали школы, больницы, пожарные дружины и парки, развивая инфраструктуру собственными силами. Эта общественная активность стала важной традицией для сибиряков.

Градоначальник подчеркнул, что нынешние новосибирцы гордятся своим городом и хранят память о тех, кто стоял у истоков. По его словам, пример первопроходцев вдохновляет на развитие общего дома.

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