На Михайловской набережной в Новосибирске зацвели котовник и шалфей

Посетителей попросили бережно относиться к растениям. Фото: МАУ «Дирекция городских парков»

На Михайловской набережной в Новосибирске завершилось цветение яблонь, и теперь нижний променад украсили фиолетовые, синие и лиловые оттенки. На «Реке времени» распустились котовник, голубой лен и шалфей. Об этом сообщили в пресс-службе МАУ «Дирекция городских парков».

Кроме того, постепенно зацветает дербенник иволистный с его яркими вертикальными соцветиями-свечками. Растения подобраны так, чтобы цветовая гамма набережной менялась плавно и естественно.

Горожан приглашают прогуляться и понаблюдать за тем, как преображается это общественное пространство. В парковой дирекции также попросили посетителей бережно относиться к растениям.

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