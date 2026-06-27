В Новосибирской области за сутки потушили 32 пожара

В 18 районах прогнозируют высокий четвертый класс опасности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области за минувшие сутки произошли десятки техногенных пожаров и несколько дорожных аварий. В регионе также сохраняется аномальная жара и высокий класс пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.

Спасатели ликвидировали 32 возгорания и выезжали на 6 дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, на контроле ведомства находится безопасность людей на водных объектах.

С 26 по 30 июня в трех муниципальных образованиях сохраняется чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Еще в 18 районах прогнозируют высокий четвертый класс опасности.

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