Новосибирцы поблагодарили МЧС за оперативное тушение пожара

Работу осложняло отсутствие пожарных проездов и водоисточников. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Дзержинского района Новосибирска поблагодарили пожарных за оперативное тушение крупного возгорания. Огонь охватил постройки на пяти садовых участках, но обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Новосибирской области.

Пожар произошел 24 июня в садовом обществе «Швейник». Огнеборцы ликвидировали возгорание на площади 250 квадратных метров всего за час. При этом работу осложняло отсутствие пожарных проездов и водоисточников.

На месте работали 32 спасателя и 8 единиц техники. Местная жительница Марина З. в письме в главное управление МЧС назвала ситуацию страшной и сложной, но оценила действия пожарных на десять баллов. Пострадавших в результате происшествия нет. Причины возгорания устанавливаются.

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