Единственный автокинотеатр в Новосибирске приостановит работу 1 июля

Все показы до закрытия будут проходить бесплатно. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Единственный в Новосибирске автокинотеатр Skyline Cinema приостановит свою работу после 30 июня. Об этом сообщили в пресс-службе автокинотеатра.

Заведение работает с 2016 года. Кинотеатр на территории старого аэропорта «Северный» закрывается до тех пор, пока не появится новая площадка в городе.

Администрация приглашает горожан приехать на сеансы до конца месяца, взять с собой попкорн и настроить радиоприемники на волну 103.5 FM. Все показы до закрытия будут проходить бесплатно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX