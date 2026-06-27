ГАИ напомнила новосибирцам об ограничении движения в День города

В этот день будет ограничено движение на Красном проспекте. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске в связи с празднованием Дня города введут временные ограничения движения транспорта и запрет на парковку. Основные перекрытия запланированы на 28 июня с трех часов ночи до полуночи. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирской области.

В этот день будет ограничено движение на Красном проспекте от Советской до Гоголя, а также на прилегающих улицах: Романова, Потанинской, Ядринцевской, Трудовой, Орджоникидзе, Депутатской, Щетинкина, Максима Горького, Чаплыгина, Октябрьской магистрали, Коммунистической, Свердлова, Спартака и Сибревкома. Кроме того, на Вокзальной магистрали от Советской до проспекта Димитрова запретят движение всех видов транспорта, кроме пассажирского.

Если оперативный штаб УМВД примет дополнительное решение, перекроют также улицы Восход, Октябрьский мост (от Зыряновской до площади Лыщинского), Большевистскую, Фабричную, эстакаду на площади Будагова, проспект Карла Маркса, Немировича-Данченко и Блюхера. На этих участках и в местах массовых мероприятий 28 июня запретят использовать электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности.

Парковка тоже будет ограничена. Уже 26 июня с 07.00 до 17.00 нельзя оставлять машины на Депутатской от Красного проспекта до Серебренниковской. А 28 июня запретят парковку у Концертного комплекса Маяковского, на Ядринцевской и Щетинкина, а также на технических проездах у площади Будагова и Михайловской набережной. Водителей просят заранее планировать маршруты.

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