Двух иностранцев выдворят из РФ после рейда в Новосибирске

В ходе проверок правоохранители обнаружили нарушения. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области прошли оперативно-профилактические мероприятия по выявлению нарушений в миграционной сфере. В ходе проверок правоохранители обнаружили нарушения у двух иностранных граждан, которых теперь выдворят из страны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В рейдах участвовали сотрудники Центра по противодействию экстремизму, Управления по вопросам миграции, уголовного розыска, экономической безопасности и противодействия коррупции. Им помогало спецподразделение Росгвардии.

Первый этап проверки прошел в торгово-распределительном центре в Новосибирском районе. Там полицейские проверили 197 иностранцев.

Еще 54 гражданина проверили на предприятии на улице Хилокской. В отношении двух из них составили протоколы по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ, которая предусматривает выдворение за пределы России.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX