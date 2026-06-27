Глава новосибирского МЧС Орлов поздравил пожарных с 129-летием службы

Генерал-лейтенант пожелал пожарным и их семьям здоровья. Фото: МЧС Новосибирской области

Начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области генерал-лейтенант Виктор Орлов поздравил личный состав и ветеранов с Днем пожарной охраны региона. Служба отмечает 129-ю годовщину со дня образования. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.

В поздравлении глава ведомства отметил, что история пожарной охраны началась с добровольных дружин и конно-бочечных обозов, а сегодня это современная высокотехнологичная система. Подразделения оснащены передовой техникой, укомплектованы квалифицированными кадрами и занимаются не только тушением, но и профилактикой.

Орлов поблагодарил ветеранов за фундамент, заложенный в развитии службы, и за опыт, который они передают молодым коллегам. Он подчеркнул, что самоотверженный труд и отвага огнеборцев обеспечивают безопасность жителей региона, а тысячи спасенных жизней подтверждают значимость их миссии.

В завершение генерал-лейтенант пожелал пожарным и их семьям здоровья, благополучия и мира, а также пореже слышать тревожные вызовы. Он сказал: «Сухих рукавов!»

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