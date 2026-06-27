В Новосибирске нашли 774 единицы нелегальной никотиносодержащей продукции

Весь товар отправили на экспертизу. Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области

В Ленинском районе Новосибирска полицейские нашли и изъяли крупную партию нелегальной никотиносодержащей продукции. Правоохранители проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции провели оперативно-розыскные мероприятия, направленные на пресечение нарушений в сфере оборота табачных изделий.

В ходе проверки одной из торговых точек на улице Станиславского стражи порядка обнаружили и изъяли 774 единицы немаркированной продукции. Весь товар отправили на экспертизу.

В настоящее время полицейские устанавливают всех причастных к незаконной деятельности. Также они выясняют, откуда контрафакт поступал в продажу. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

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