В Новосибирске нашли 774 единицы нелегальной никотиносодержащей продукции

В Ленинском районе Новосибирска полицейские нашли и изъяли крупную партию нелегальной никотиносодержащей продукции. Правоохранители проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции провели оперативно-розыскные мероприятия, направленные на пресечение нарушений в сфере оборота табачных изделий.
В ходе проверки одной из торговых точек на улице Станиславского стражи порядка обнаружили и изъяли 774 единицы немаркированной продукции. Весь товар отправили на экспертизу.
В настоящее время полицейские устанавливают всех причастных к незаконной деятельности. Также они выясняют, откуда контрафакт поступал в продажу. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.
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