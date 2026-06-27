Собственники в Новосибирске могут узнать, кто интересовался недвижимостью

Получить документ может только сам владелец или его законный представитель. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирский Роскадастр напомнил собственникам недвижимости об их праве получать информацию о том, кто интересовался их имуществом. Справка о лицах, запрашивавших сведения из ЕГРН, помогает вовремя выявить подозрительные действия и защитить свои права.

При обращении за выпиской из реестра персональные данные владельца посторонним не раскрывают. Однако сам собственник не может запретить другим людям получать общедоступные сведения о своем объекте. Но он вправе знать, кто именно и когда проявлял к нему интерес.

В справке указываются физические и юридические лица, государственные и муниципальные органы, запрашивавшие информацию. Также там есть дата и номер запроса. Исключение составляют только органы, ведущие оперативно-розыскную деятельность, — их данные в справке не отражаются.

Получить документ может только сам владелец или его законный представитель. Сделать это можно в любом офисе МФЦ или через портал «Госуслуги» в разделе «Получение выписки из ЕГРН».

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