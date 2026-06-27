Новосибирцам грозят штрафы и арест счетов за отказ выплачивать кредит

Кредитная история будет безнадежно испорчена. Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

За отказ от выплат по кредиту банк начисляет штрафы и пени, передает долг коллекторам, подает в суд. В итоге приставы могут арестовать счета и имущество, а кредитная история будет безнадежно испорчена. При этом Центральный банк напрямую долги граждан не погашает и кредиты не списывает, сообщили в ЦБ РФ.

Единственное жилье, если оно не в ипотеке, забрать за долги нельзя. Исключение — квартира, купленная в кредит. Тогда взыскание возможно только через суд, если сумма просрочки превышает 5% от стоимости жилья или задержка длится больше трех месяцев. Однако если заемщик нарушал график платежей более трех раз за год, суд может взыскать квартиру даже при небольших просрочках.

Ипотечную квартиру продают с торгов, вырученными деньгами гасят долг. Остаток от продажи возвращают заемщику, а если денег не хватило, банк может потребовать доплату из другого имущества. Но есть одно послабление: если ответственность заемщика была застрахована, остаток долга после реализации жилья списывается.

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