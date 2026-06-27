С 1 июля вырастут пенсии у новосибирцев старше 80 лет

Им автоматически удвоят фиксированную выплату к страховой пенсии. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

С 1 июля 2026 года в России вырастут пенсии у двух категорий граждан. Повышение коснется тех, кому исполнилось 80 лет, а также людей с первой группой инвалидности. Им автоматически удвоят фиксированную выплату к страховой пенсии, которая достигнет 19 168 рублей, сообщает ТАСС.

Если пенсионер сначала получал обычную пенсию по старости, а потом оформил инвалидность, Социальный фонд переведет его на пенсию по инвалидности. Ее размер считают по той же формуле, но фиксированная часть зависит от группы. Для первой группы она удвоенная, для второй — стандартная (9 584 рубля), а для третьей составляет половину от обычной.

Кроме того, людям с первой группой инвалидности с 2025 года положена надбавка на уход. Все доплаты назначаются автоматически, обращаться никуда не нужно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX