Новосибирский боец СВО вернулся из украинского плена

Елена Зерняева передала слова радости и благодарности семье вернувшегося бойца. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В ходе обмена военнопленными, состоявшегося 26 июня, на родину вернулся житель Новосибирска. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Елена Зерняева.

Всего за первое полугодие 2026 года благодаря усилиям Министерства обороны России, специальных служб и аппарата федерального уполномоченного домой доставлены 17 жителей региона.

Елена Зерняева передала слова радости и благодарности семье вернувшегося бойца.

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