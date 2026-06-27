Новосибирский боец СВО вернулся из украинского плена

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
В ходе обмена военнопленными, состоявшегося 26 июня, на родину вернулся житель Новосибирска. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Елена Зерняева.
Всего за первое полугодие 2026 года благодаря усилиям Министерства обороны России, специальных служб и аппарата федерального уполномоченного домой доставлены 17 жителей региона.
Елена Зерняева передала слова радости и благодарности семье вернувшегося бойца.
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