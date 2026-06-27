Прилет рейса из Иркутска в Новосибирск перенесли почти на два часа

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
Сегодня утром в новосибирском аэропорту Толмачево изменилось время отправления двух пассажирских рейсов. Прибытие самолетов из Иркутска и Антальи перенесли на более поздние часы. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.
Рейс авиакомпании S7 под номером 5228 должен был прилететь из Иркутска в 08:10 по местному времени. Теперь его ожидают только в 09:50.
Также задерживается рейс ZF 448 из Антальи.
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