Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
+19°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 июня 2026 2:15

Прилет рейса из Иркутска в Новосибирск перенесли почти на два часа

Рейс авиакомпании S7 под номером 5228 должен был прилететь из Иркутска в 08:10
Анастасия ТОЛСТОНОГОВА
Также задерживается рейс ZF 448 из Антальи.

Также задерживается рейс ZF 448 из Антальи.

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня утром в новосибирском аэропорту Толмачево изменилось время отправления двух пассажирских рейсов. Прибытие самолетов из Иркутска и Антальи перенесли на более поздние часы. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Рейс авиакомпании S7 под номером 5228 должен был прилететь из Иркутска в 08:10 по местному времени. Теперь его ожидают только в 09:50.

Также задерживается рейс ZF 448 из Антальи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX