В Новосибирске Mercedes после удара о столб разорвало на две части

Инцидент произошел на улице Ипподромской. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня ночью на улице Ипподромской в Новосибирске произошла авария с участием легкового автомобиля. Водитель отделался царапиной, хотя машина получила серьезные разрушения. Об этом сообщили в пресс-службе муниципальной аварийно-спасательной службы.

Инцидент произошел у дома № 75. Автомобиль Mercedes на высокой скорости врезался в опору уличного освещения. Удар был такой силы, что иномарка буквально раскололась надвое. Спасатели, прибывшие на место, зафиксировали полное разрушение кузова.

При этом водительское сиденье не пострадало, а сам мужчина отделался небольшой ссадиной. От госпитализации он отказался, медицинская помощь ему не потребовалась. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.

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