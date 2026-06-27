Парень и девушка на мотоцикле погибли в ДТП с авто в Новосибирске

За рулем двухколесного транспорта находился парень 1998 года рождения. Фото: ГАИ Новосибирской области

В ночь на 26 июня в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. В результате аварии погибли водитель мотоцикла и его пассажирка. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирской области.

По предварительным данным, около 23:30 водитель Mercedes Benz 1976 года рождения двигался по улице Большевистской от Выборной в сторону Добролюбова. Во время разворота в обратном направлении у дома № 14/1 он не уступил дорогу встречному мотоциклу BMW.

За рулем двухколесного транспорта находился парень 1998 года рождения. Вместе с ним ехала девушка, возраст которой оценивают в 20–25 лет. От полученных травм оба скончались на месте происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.

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