Полпред Сибирского округа оценил готовность новосибирского лагеря к сезону

Лагерь, открытый в 1949 году, вмещает 269 детей в смену. Фото: пресс-служба Министерства труда и социального развития Новосибирской области.

В рамках летней оздоровительной кампании 2026 года детский лагерь «Красная горка» под Новосибирском посетили полномочный представитель Президента в СФО Анатолий Серышев и заместитель губернатора Новосибирской области Константин Хальзов. Об этом сообщает пресс-служба регионального минтруда и соцразвития.

Лагерь, открытый в 1949 году, вмещает 269 детей в смену – в этом году здесь отдохнут ребята от 7 до 17 лет. Территория оборудована 72 видеокамерами и круглосуточной охраной.

Гости осмотрели медицинский блок, столовую на 320 мест, спортивные площадки и творческие мастерские. В 2025 году на территории установили новый корпус на 45 мест. Сейчас в лагере проходит вторая смена «Поезд народного единства», направленная на укрепление межнационального согласия.

Всего в регионе в этом году откроется 1015 организаций отдыха, где планируют оздоровить около 123 тысяч детей.

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