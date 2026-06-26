Врач-косметолог Балакеримова назвала противопоказания для аппаратных процедур

Тепловое или электрическое воздействие противопоказано пациентам с сахарным диабетом и аутоиммунными патологиями. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Аппаратные бьюти-процедуры категорически запрещено делать людям с рядом определенных заболеваний из-за риска затяжных воспалений и плохого заживления. О том, кому они противопоказаны рассказала NEWS.ru врач-косметолог и пластический хирург Зухра Балакеримова.

По словам специалиста, тепловое или электрическое воздействие противопоказано пациентам с декомпенсированным сахарным диабетом и системными аутоиммунными патологиями. В таких случаях процедуры провоцируют затяжные воспаления, а повреждения плохо заживают. При диабете нарушена регенерация тканей, при аутоиммунных заболеваниях реакция организма непредсказуема.

Особую осторожность стоит проявлять людям с нарушениями свертываемости крови и склонностью к тромбозам – нагревание тканей усиливает кровоток и может спровоцировать кровотечения или образование сгустков. Даже щадящие методики в таких случаях небезопасны.

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