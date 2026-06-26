В Бурятии 76-летнего фермера отправили в колонию за мошенничество с субсидиями

Суд признал фермеров виновными в мошенничестве в особо крупном размере при получении субсидий. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Бурятии вступил в законную силу приговор 76-летнему учредителю сельхозкооператива «Газар» Иллариону Цою и его гражданской супруге Ольге Юшко за мошенничество с субсидиями. Об этом сообщает «Номер один».

В марте этого года Железнодорожный районный суд Улан-Удэ признал фермеров виновными в мошенничестве в особо крупном размере при получении субсидий, а Цоя – еще и в хранении наркотиков. Он получил 5,5 лет колонии, Юшко – 5 лет. Сам фермер вину отрицал и называл происходящее рейдерским захватом.

Адвокаты указывали на несостыковки в деле, положительные характеристики подсудимых и их помощь участникам СВО. Защита Цоя ссылалась на его преклонный возраст, инвалидность II группы и хронические болезни, утверждая, что реальное лишение свободы может его убить. Однако апелляция не нашла оснований для отмены приговора, сократив срок Цою лишь на пять дней.

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