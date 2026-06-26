В Челябинске подростки получили срок за избиение прохожего до смерти

Школьники в возрасте 14, 15 и 16 лет, будучи в состоянии алкогольного опьянения, из личной неприязни избили прохожего. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске суд вынес приговор трем подросткам, признанным виновными в избиении 31-летнего мужчины. Об этом сообщает «Уральский меридиан» со ссылкой на следственный комитет по Челябинской области.

В ночь с 20 на 21 февраля 2026 года школьники в возрасте 14, 15 и 16 лет, будучи в состоянии алкогольного опьянения, из личной неприязни нанесли прохожему множественные удары руками и ногами по голове и туловищу. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, суд назначил им от 4,9 до 5,3 лет лишения свободы в воспитательной колонии. Также с родителей осужденных взыскали 1,44 млн рублей компенсации морального вреда в пользу жены погибшего.

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