Новосибирской области списали 2,33 млрд рублей долга по бюджетным кредитам

Правительство РФ списало Новосибирской области 2,33 миллиарда рублей задолженности по бюджетным кредитам. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирская область попала в перечень регионов, которым Правительство РФ списало 2,33 миллиарда рублей задолженности по бюджетным кредитам. Информация об этом следует из распоряжения Правительства России, опубликованного на официальном сайте органа.

Согласно документу от 12 июня 2026 года, восьми субъектам России списали 48,17 миллиарда рублей. По информации на сайте Министерства финансов РФ, на 1 января 2026 года государственный долг Новосибирской области составлял 122,64 миллиарда рублей. В целом задолженность Сибирского федерального округа оценена в 520,5 миллиардов рублей.

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