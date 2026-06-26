В мае 2026 года инфляция в Новосибирской области снизилась до 5,55%

При этом выросли цены на одежду, санаторные путевки и экскурсионные услуги. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Инфляция в Новосибирской области в мае 2026 года замедлилась до 5,55%. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского отделения Банка России со ссылкой на данные Росстата.

Одной из причин стало удешевление плодоовощной продукции – цены на нее снизились на 6,01% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, подешевели сыры, молоко и другая молочная продукция.

Также на 10,3% снизились цены на масло и жиры и на 2,9% стоимость макаронных и крупяных изделий. При этом выросли цены на одежду, санаторные путевки и экскурсионные услуги, что объясняется сезонным спросом.

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