Комплексы переработки мусора за 27 млрд рублей появятся в Новосибирской области

На обоих предусмотрено 100% сортировки ТКО. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области утверждены концессионные соглашения на строительство мусороперерабатывающих комплексов «Правобережный» и «Левобережный» за 27,4 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного Собрания региона.

По словам министра ЖКХ и энергетики Евгения Назарова, срок действия соглашений составит 25 лет, а строительство займет не более двух лет с момента получения положительного заключения экспертизы.

На обоих предусмотрено 100% сортировки ТКО. Спикер Заксобрания Андрей Шимкив отметил, что вопрос строительства обсуждается около десяти лет, и сейчас регион пришел к решению строить объекты самостоятельно.

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