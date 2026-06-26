В миграционном рейде в Новосибирском районе нашли уклонистов от воинского учета

Обнаружены граждане, не вставшие на воинский учет, которых привлекли к административной ответственности. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирском районе во время рейдов по соблюдению миграционного законодательства на торговых рынках областного центра и Новосибирского района выявили уклонистов от воинского учета. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

В мероприятиях, направленных на расследование уголовного дела участвовали сотрудники регионального СК РФ, полиции и Росгвардии. Были выявлены лица, нарушившие миграционный режим – в отношении некоторых из них принято решение о выдворении.

Кроме того, обнаружены граждане, не вставшие на воинский учет, которых привлекли к административной ответственности. Следствие продолжает расследование и проведение необходимых процессуальных действий.

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