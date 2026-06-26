Мэр Новосибирска наградил лучших работников города в преддверии 133-летия

В преддверии 133-летия Новосибирска мэр города Максим Кудрявцев вместе с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым и председателем Совета депутатов Дмитрием Асанцевым вручил награды лучшим работникам города. Об этом глава Новосибирска рассказал в своем канале в МАКС.
Главной наградой – Почетными грамотами Новосибирска – отметили семь горожан и три коллектива. Глава города подвел итоги социально-экономического развития мегаполиса и обозначил приоритеты работы.
– Особое внимание уделяем концепции «Город без окраин», реализации проектов по обновлению и озеленению территорий. Ведем активное строительство дорожной инфраструктуры и образовательных учреждений, – сообщил Максим Кудрявцев.
Все эти меры направлены на укрепление социальной сферы и создание современной городской среды.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru