Мэр Новосибирска наградил лучших работников города в преддверии 133-летия

Глава города подвел итоги социально-экономического развития мегаполиса и обозначил приоритеты работы. Фото: канал в МАКС мэра Новосибирска Максима Кудрявцева.

В преддверии 133-летия Новосибирска мэр города Максим Кудрявцев вместе с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым и председателем Совета депутатов Дмитрием Асанцевым вручил награды лучшим работникам города. Об этом глава Новосибирска рассказал в своем канале в МАКС.

Главной наградой – Почетными грамотами Новосибирска – отметили семь горожан и три коллектива. Глава города подвел итоги социально-экономического развития мегаполиса и обозначил приоритеты работы.

– Особое внимание уделяем концепции «Город без окраин», реализации проектов по обновлению и озеленению территорий. Ведем активное строительство дорожной инфраструктуры и образовательных учреждений, – сообщил Максим Кудрявцев.

Все эти меры направлены на укрепление социальной сферы и создание современной городской среды.

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