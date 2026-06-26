Профессор Пивоварова: «Жара может вызвать осложнения у беременных»

Терапевт рекомендовала пить минеральную воду, чтобы избежать обезвоживания Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во время аномальной жары лучше отказаться от сладких и алкогольных напитков в пользу минеральной воды. Такая мера поможет избежать обезвоживания и перегрева организма, рассказала NEWS.ru профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Оксана Пивоварова.

По словам врача, особенно внимательно к своему самочувствию должны относиться пожилые люди старше 65 лет, дети до пяти лет, беременные женщины, а также пациенты с хроническими заболеваниями сердца и легких. Именно эти категории тяжелее переносят высокие температуры.

Специалист также рекомендовала по возможности не выходить на улицу с 11:00 до 17:00, носить легкую одежду из натуральных тканей и головной убор, а кондиционерами пользоваться с осторожностью.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX