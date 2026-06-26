Новосибирский пилот после посадки у маяка Анива призвал не повторять его поступок

Андрей Мельников признал, что такой полет был опасным и мог стать плохим примером для других Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирский предприниматель, блогер и пилот малой авиации Андрей Мельников, который вместе с Вадимом Махоровым посадил вертолет у маяка Анива на Сахалине, рассказал, как готовился к полету и почему считает, что повторять такой маневр не стоит.

По словам пилота, подготовка к посадке заняла несколько недель. В начале июня команда обследовала площадку с катера во время отлива, а сам полет выполнили 15 июня при отсутствии ветра, облаков и туристов. Мельников подчеркнул, что решение о посадке принималось только после оценки всех рисков.

После публикации видео полет вызвал широкий общественный резонанс и стал поводом для проверки надзорных органов. Андрей Мельников заявил, что спокойно относится к проверке и готов нести ответственность, если будет установлено нарушение закона.

Особое внимание пилот уделил реакции коллег и критике в соцсетях. Он признал, что его поступок мог стать опасным примером для других.

— Это было опасно и повторять это не стоит. Кто-то может посмотреть на меня и попытаться сделать то же самое с меньшим опытом или в плохую погоду, и это может плохо закончиться. Конечно, такие вещи лучше не повторять, — сказал Андрей Мельников в интервью Om1 Новосибирск.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX