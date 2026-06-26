В небе над Новосибирском заметили редкие облака-пузыри

Они достаточно редки для наших широт, и их механизм формирования до конца не изучен. Фото: Виктория МИНАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 26 июня над Новосибирском повисли редкие облака в форме пузырей или вымени. Фотографиями необычного явления поделилась читательница КП-Новосибирск.

Свисающие с неба «мешочки» – мамматусы – представляют собой сумчатую структуру, в основании которой лежат мощные кучево-дождевые облака. Они достаточно редки для наших широт, и их механизм формирования до конца не изучен. Считается, что они возникают из-за сильных перепадов температуры, влажности и сдвига ветра.

В летний сезон интенсивный прогрев воздуха приводит к формированию мощных облаков, а мамматусы, или, как их еще называют, «молочные облака», появляются как их необычное продолжение.

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