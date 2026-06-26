Сбер ко Дню банкомата: забота о клиентах и шаг в будущее

Фото: Пресс-служба Сбер

27 июня 1967 года - день рождения первого в мире банкомата. Эта дата важна и для банкоматов Сбербанка, история которых началась в 1988 году. Сегодня банкоматная сеть Сбера охватывает тысячи городов и населённых пунктов. 64 млн россиян минимум раз в месяц пользуется банкоматами Сбера. И более 10 млн из них - держатели карт других банков, которые снимают и вносят наличные на карты, причём Сбер не берёт за это комиссию.

Сбер первым в России перевёл 100% банкоматов на собственную процессинговую систему и программное обеспечение, чтобы развивать сервисы для клиентов и обеспечить бесперебойную работу устройств.

В ноябре 2025 года на международной конференции AI Journey Сбер представил банкомат нового поколения - универсальный центр заботы о благополучии человека, не имеющий аналогов в мире. Вот его ключевые инновации.

Фото: Пресс-служба Сбер

Умный ИИ-помощник ГигаЧат - благодаря нему банкомат понимает голосовые команды. Он проконсультирует по продуктам Сбера, поможет снять и внести наличные.

Экспресс-оценка здоровья по 14 показателям: пульс, давление, уровни холестерина и глюкозы в крови, индекс массы тела, вариабельность сердечного ритма и другие. Достаточно посмотреть в камеру и приложить пальцы к датчикам - результаты будут готовы за 30 секунд. Они также поступят в приложение СберЗдоровье, чтобы обсудить их с врачом.

Удобство и эргономика - округлые формы корпуса, стильный дизайн и комфортный интерфейс. В банкомате два экрана - второй предназначен для конфиденциальной информации (ПИН-код и суммы операций) и виден только самому клиенту. Перед устройством создана световая зона безопасности, которая регулирует дистанцию между клиентами.

Более 150 банкоматов нового поколения уже установлено в городах-миллионниках. Их также можно найти на карте в СберБанк Онлайн или на сайте банка.

Вячеслав Цыбульников, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

- Наша цель - быть рядом с человеком. В 2025 году мы нарастили количество мест, где установлены банкоматы Сбера, на 13%. Наша банкоматная сеть - крупнейшая в стране. Новые сервисы, которые мы постоянно внедряем, превращают банкомат в универсального помощника для решения ежедневных задач, и не только финансовых.

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