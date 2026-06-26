На территории детского сада в Новокузнецке поймали змею

На вызов приехали спасатели, которые выяснили, что это был безобидный уж Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На территории детского сада № 248 в Новокузнецке обнаружили змею. На место выехали сотрудники поисково-спасательной службы, чтобы обеспечить безопасность детей и работников учреждения. Об этом пишет VSE42.RU.

Как сообщили в управлении по защите населения и территории Новокузнецка, после осмотра специалисты установили, что на территорию детского сада заполз уж, не представляющий опасности для человека.

Спасатели поймали пресмыкающееся и выпустили его в естественную среду обитания. Инцидент произошел 24–25 июня во время выполнения поисково-спасательной службой комплекса плановых мероприятий.

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