На территории детского сада в Новокузнецке поймали змею

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
На территории детского сада № 248 в Новокузнецке обнаружили змею. На место выехали сотрудники поисково-спасательной службы, чтобы обеспечить безопасность детей и работников учреждения. Об этом пишет VSE42.RU.
Как сообщили в управлении по защите населения и территории Новокузнецка, после осмотра специалисты установили, что на территорию детского сада заполз уж, не представляющий опасности для человека.
Спасатели поймали пресмыкающееся и выпустили его в естественную среду обитания. Инцидент произошел 24–25 июня во время выполнения поисково-спасательной службой комплекса плановых мероприятий.
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