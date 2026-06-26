Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
+19°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 июня 2026 12:23

На территории детского сада в Новокузнецке поймали змею

На вызов приехали спасатели, которые выяснили, что это был безобидный уж
Екатерина ХАЛИМОВА
На вызов приехали спасатели, которые выяснили, что это был безобидный уж

На вызов приехали спасатели, которые выяснили, что это был безобидный уж

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На территории детского сада № 248 в Новокузнецке обнаружили змею. На место выехали сотрудники поисково-спасательной службы, чтобы обеспечить безопасность детей и работников учреждения. Об этом пишет VSE42.RU.

Как сообщили в управлении по защите населения и территории Новокузнецка, после осмотра специалисты установили, что на территорию детского сада заполз уж, не представляющий опасности для человека.

Спасатели поймали пресмыкающееся и выпустили его в естественную среду обитания. Инцидент произошел 24–25 июня во время выполнения поисково-спасательной службой комплекса плановых мероприятий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX