В Новосибирске продавца оштрафовали за продажу алкоголя подростку

Продавец реализовала спиртное подростку, не достигшему 18 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ходе профилактического рейда в Калининском районе Новосибирска полицейские выявили факт продажи алкоголя несовершеннолетнему. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Новосибирской области.

Продавец реализовала спиртное подростку, не достигшему 18 лет. В отношении нее составлен административный протокол по статье 14.16 КоАП РФ. Она предусматривает для должностных лиц штраф от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических – от 300 до 500 тысяч рублей.

В микрорайонах «Снегири» и «Родники» полицейские провели более 60 профилактических бесед, разъяснили ответственность за противоправные действия и правила поведения в общественных местах. Особое внимание уделили управлению питбайками – полицейские напомнили, что для этого нужны права, а родителям – о необходимости контролировать досуг детей.

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