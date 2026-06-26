В Новосибирской области опровергли слухи о новых штрафах для водителей с 1 июля

В ведомстве заявили, что информация об ужесточении наказаний не соответствует действительности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области Госавтоинспекция предупредила автомобилистов о распространении недостоверной информации о якобы вступающих в силу с 1 июля изменениях в правилах дорожного движения и штрафах.

В ведомстве подчеркнули: эти сообщения не соответствуют действительности. Никаких изменений в правилах дорожного движения и штрафах с 1 июля не вводится.

Административная ответственность за нарушения ПДД устанавливается федеральным законодательством. И она не менялась.

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