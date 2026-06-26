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НовостиПроисшествия26 июня 2026 11:51

Житель Барабинска угрожал мужчине палкой и украл деньги из сумки соседа

Сибиряк получил 400 часов обязательных работ
Валерия МОРГУНЕНКО
Местного жителя обвиняют в угрозе убийством своему собутыльнику и краже денег из сумки соседа.

Местного жителя обвиняют в угрозе убийством своему собутыльнику и краже денег из сумки соседа.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Барабинский районный суд Новосибирской области вынес приговор местному жителю, виновному в угрозе убийством своему собутыльнику и краже денег из сумки соседа. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

В марте 2024 года во время распития спиртного мужчина замахнулся на собутыльника деревянной палкой и пригрозил убийством, и потерпевший воспринял угрозу реально. А в июне 2025 года, придя к соседу и не застав хозяев дома, осужденный украл из их сумки 8 тысяч рублей.

В суде мужчина признал вину, раскаялся и пообещал возместить ущерб. Суд назначил ему 400 часов обязательных работ и удовлетворил гражданский иск.

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