НГУ поднялся в рейтинге вузов России по зарплатам IT-выпускников

Средняя зарплата выпускников университета в IT-сфере достигла 250 тысяч рублей в месяц Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирский государственный университет поднялся на шестое место в рейтинге лучших российских вузов по уровню зарплат выпускников, работающих в IT-сфере. Исследование подготовили портал SuperJob и госкорпорация «Роскосмос» на основе данных о выпускниках 2020–2025 годов.

По данным рейтинга, средняя зарплата IT-выпускников НГУ составляет 250 тысяч рублей в месяц. По сравнению с прошлым годом университет поднялся на одну строчку.

Как отметила директор Центра развития карьеры НГУ Светлана Довгаль, высокая позиция в рейтинге говорит о востребованности выпускников у работодателей. По ее словам, улучшить результаты помогли обновление образовательных программ с учетом запросов рынка, расширение практико-ориентированного обучения, сотрудничество с IT-компаниями, увеличение числа стажировок и прикладных проектов.

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