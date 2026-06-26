Самые востребованные профессии назвали на ярмарке трудоустройства в Новосибирске

На новосибирской ярмарке трудоустройства определили самые востребованные профессии для области. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного Собрания региона.
Председатель профильного комитета Заксобрания Игорь Гришунин отметил, что в Новосибирской области по-прежнему не хватает медицинских сестер, среднего медперсонала, узких специалистов и врачей.
– Да, работает программа подготовки кадров, однако проблемы остаются, – сказал он.
На площадках Заксобрания и «Бугаков-парка» разместились более сотни работодателей, представителей учебных заведений и профконсультантов. Министр труда РФ Антон Котяков отметил, что только после регионального этапа ярмарки работу нашли 66 тысяч человек.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подчеркнул, что острого дефицита кадров в регионе нет, но ярмарки востребованы как формат поиска профессионального пути.
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