Самые востребованные профессии назвали на ярмарке трудоустройства в Новосибирске

После регионального этапа ярмарки работу нашли 66 тысяч человек. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Новосибирской области.

На новосибирской ярмарке трудоустройства определили самые востребованные профессии для области. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного Собрания региона.

Председатель профильного комитета Заксобрания Игорь Гришунин отметил, что в Новосибирской области по-прежнему не хватает медицинских сестер, среднего медперсонала, узких специалистов и врачей.

– Да, работает программа подготовки кадров, однако проблемы остаются, – сказал он.

На площадках Заксобрания и «Бугаков-парка» разместились более сотни работодателей, представителей учебных заведений и профконсультантов. Министр труда РФ Антон Котяков отметил, что только после регионального этапа ярмарки работу нашли 66 тысяч человек.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подчеркнул, что острого дефицита кадров в регионе нет, но ярмарки востребованы как формат поиска профессионального пути.

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