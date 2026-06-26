В Новосибирске с начала сезона отремонтировали 20 километров дорог

Завершить все дорожные работы по контракту на Зыряновской планируют до конца лета 2026 года. Фото: мэрия Новосибирска.

В Новосибирске к началу июля уже отремонтировали 20 километров дорог. Всего по программе этого года подрядчики планируют обновить 38 километров дорожного покрытия, сообщили в мэрии Новосибирска.

На данный момент завершены работы на 9 дорожных объектах. Среди них участки на улицах Первомайская, Фрунзе, Планировочная, Выборная, Ключ-Камышенское Плато, Станционная, Земнухова, Солидарности и Связистов. Также отремонтированы пять тротуаров на улицах Писемского, Падунской, Учительской, Кавалерийской и Толмачевском шоссе. На всех объектах действует четырехлетняя гарантия.

— Сейчас работы ведутся на 14 адресах, включая Бердское шоссе, Красный проспект и улицу Кирова. В целом за летний сезон приведем в порядок 34 дорожных объекта и 40 пешеходных зон, — написал мэр Максим Кудрявцев.

На заключительной стадии находится ремонт улицы Зыряновской в Октябрьском районе. Там комплексно обновляют проезжую часть, тротуары и трамвайные остановочные платформы. На участке от улицы Восход до улицы Добролюбова уже выполнено около 98% работ. Ремонт включает укладку двух слоев асфальта, восстановление бордюров и газонов, а также обустройство подходов к пешеходным переходам.

Как отмечается, на трамвайных остановках установлены новые безопасные платформы, поднятые выше уровня проезжей части и продленные до переходов. Это сделано для повышения безопасности пассажиров.

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